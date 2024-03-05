Американские ученые из Технологического института Вирджинии провели исследование, касаемо затопления восточного побережья Соединенных Штатов. Данная научная работа была опубликована в журнале PNAS Nexus, сообщает издание Газета.ру.

В ходе своего исследования специалисты выяснили, что населенные пункты, расположенные на восточном побережье США, стремительно уходят под воду. Причем затопление происходит со скоростью, которая шокирует не только местных жителей, но и научный мир.

Ученые проанализировали спутниковые снимки с 2007 по 2020 года и выяснили, что опущение земли Нью-Йорком, Балтимором, Норфолком и другими крупными американскими городами происходило со средней скоростью 2 мм в год. Но в ряде округов штатов Делавэр, Мэриленд, Южной Каролины и Джорджии рост затопления суши морской водой оказалось в три раза выше указанных показателей.

Исследователи отмечают, что более 867 тысяч объектов критической инфраструктуры и недвижимости уже находится под угрозой затопления.