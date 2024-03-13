Американские исследователи из университета Вашингтона при помощи искуственного интеллекта зафиксировали связь между возросшим количеством выбросов и распадом Советского Союза.

ИИ изучил огромное количество снимков спутника NASA Landsat-5 и установил, что крах Советов в 1991 году вызвал рост выбросов метана. Это нарушало логику экономического кризиса и уменьшение нефтегазовой добычи, пишут американцы в статье для PNAS.

Большая часть снимков была сделана над территориями Туркменистана, где после краха Советов добывали на 85% меньше газа. Однако до 2011 года ИИ обнаружил более 700 метановых шлейфов, количество которых начало быстро расти после 1991-го. Исследователи считают, что подобные явления стали происходить из-за нарушения инфраструктуры, снижения контроля за добычей полезных ископаемых и уменьшения экспорта.