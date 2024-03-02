Популярный среди российских туристов тайский остров Пхукет встречает своих гостей неприятным «сюрпризом». Купальный сезон сейчас находится в самом разгаре, но купаться в море просто невозможно. Прибывшие на остров туристы из России оказались в полном шоке, так как на пляжах полным полно людей в комбинезонах, напоминающих костюмы химзащиты. Такую информацию передает издание «Московский комсомолец».

Поездка на курорт стоит солидную сумму, при этом туроператоры даже не предупредили путешественников о такой «неприятности». Представители управления по туризму Таиланда подтвердили, что действительно на популярных в стране курортах были зафиксированы случаи атак опасных для человека медуз.

Как сообщило издание The Phuket Express, токсичные ожоги этих медуз привели к нескольким случаям летального исхода среди людей, прибывших на остров на отдых. Отмечается, что опасность для человека представляют не только живые медузы, но и те, которые были выброшены волнами на берег.