Украинский военнопленный Генералюк на видео Минобороны России заявил, что Киев должен как можно скорее начать переговоры с Россией. Также он отметил, что в рядах ВСУ давно никто не верит в возможность выхода на границы 1991 года, передают «Известия».

«Украина, не знаю, на что надеется. Как заявляет наше правительство, выйти на границы 1991 года — это уже по факту нереально, потому что сами военнослужащие понимают, что у нас людской ресурс ограничен, а надеяться только на одну помощь Запада — это не реально поэтому надеюсь, что наше правительство задумается и сядет за стол переговоров, чтобы сохранить хотя бы какие-то территории», — пояснил солдат ВСУ.

Он рассказал о хорошем отношении российских бойцов к пленным, а также призвал украинцев отказываться от участия в боевых действиях. По словам Генералюка, из его подразделения в живых остались только двое бойцов.

Также военнослужащий пообщался с другими пленными и сделал вывод, что и на других направлениях фронта ситуация для ВСУ такая же плачевная.