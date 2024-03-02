Целью высадки украинского десанта на Тендровскую косу была «красивая картинка» для граждан страны и Запада. Бойцам дали 40 минут, чтобы форсировать Днепр, сфотографироваться с украинским флагом на косе и вернуться. Но фактически их просто отправили на убой, рассказал военный эксперт Владислав Шлепченко.

Он напомнил прошлогодние вылазки ВСУ в Оленевку в Крыму. В августе они из-за бдительного местного жителя были вынуждены свернуть свою пиар-акцию, а в сентябре, при повторной попытке, потеряли около 50 боевиков и 4 катера.

Тендровская коса – из той же серии. Киеву просто захотелось «потроллить Россию», продемонстрировать, что они способны в любое время высаживаться на контролируемое ВС РФ побережье и ходить, где вздумается. Но акция провалилась, 25 военнослужащих погибли ради «картинки», один из них попал в плен. Именно он поведал о цели атаки.