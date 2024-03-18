Попавший в плен к российским бойцам военнослужащий ВС Украины Александр Фомин рассказал, что его мобилизовали в ряды украинской армии, когда он возвращался с работы в Одессе. При этом у него даже не было при себе паспорта. Соответствующее видеоинтервью с военнопленным ВСУ было опубликовано информационным агентством ТАСС.

По словам Фомина, до мобилизации в ряды украинской армии он работал в одесском дельфинарии. Возвращаясь с работы домой, его остановили сотрудники ТЦК на Куликовом поле и сразу отвезли в ближайший военкомат.

«Паспорта не было, а военник был в рюкзаке. … ни увидели, что я служил раньше и был в СЗЧ (самовольно покинул часть – ред.). Они сказали: “Пошли в военкомат”», – рассказал пленный украинский солдат.

По его словам, в пункте сбора он услышал от других мобилизованных в ряды украинской армии очень похожие истории. Большую часть людей забрали прямо с улицы, когда они шли утром на работу или возвращались с нее вечером.