Боевик так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК – террористическая организация, запрещенная в России) пожаловался на «горячую встречу» на границе РФ и Украины. Он заявил, что никто не ожидал засады при попытке вторгнуться в Белгородскую и Курскую области.

Пленный боевик пояснил, что РДК действовал по заданию Украины. Причем оно состояло якобы в том, чтобы зайти на российскую территорию и сделать фотографии с украинским флагом. Это была спланированная ГУР провокация перед выборами президента России.

Однако ВС РФ заранее знали о попытке вторжения и встретили боевиков огнем артиллерии и авиаударами. В результате было уничтожено не менее 65 военнослужащих ВСУ, а также техника и вооружение – РСЗО Vampire и «Град», танки и бронетранспортеры, ствольные артиллерийские установки.