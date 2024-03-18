В прошлом году известная телеведущая и блогер Виктория Боня сделала пластическую операцию на лице в одной из американских клиник. За операцию, по словам знаменитости, она заплатила достаточно внушительную сумму – 250 тысяч долларов. Однако вокруг стоимости этой операции в Сети развелось много слухов. Самые распространенные – Боня сделала пластику по бартеру.

Как отмечала блогер, она поехала делать операцию к хорошему специалисту в США, так как ей нравятся результаты его работы. Знаменитость отметила, что этот пластический хирург берет за свои услуги по несколько сотен тысяч долларов не просто так.

Скандальная журналистка Ксения Собчак имеет достаточно сложные отношения с Боней. Поэтому ей очень хотелось взять интервью у доктора, который сделал Виктории операцию. Соответствующее интервью журналистка выложила на канале «Осторожно: Собчак».

Как отметил хирург, Виктория Боня оплатила полную стоимость за операцию. А видео с ее операции врач опубликовал в своей соцсети с ее разрешения. Но, по его словам, они не сотрудничали ради рекламы.