Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что хотя офицеры Бундесвера на опубликованной в Сети аудиозаписи обсуждали удар по Крымскому мосту и передачу Киеву ракет Taurus, это не означает, что ВСУ получат эти боезаряды.

Он пояснил, что высокопоставленные военные просто обсуждали сценарии дельнейшего развития событий. Поэтому киевскому режиму не стоит обольщаться и ждать поставок дальнобойных ракет Taurus. Решение по ним еще не принято.

Мало того, нет никаких гарантий, что Берлин вообще его примет и решится отправить на Украину ракеты с дальностью поражения целей в 500 километров. Германия не хочет провоцировать прямое противостояние с Россией, она не намерена рисковать, поэтому о «зеленом свете» для Taurus речь в настоящий момент не идет.