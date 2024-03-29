Экс-солистка популярной в 90-е годы группы «Мираж» Светлана Разина на шоу «Малахов» рассказала, как ей вместе с коллегами приходилось выступать перед бандитами. По словам артистки, некоторые «братки» являлись покровителями группы, а некоторые домогались участниц коллектива.

Разина вспомнила случай, как в одном из городов, где проходил концерт группы, пришли бандиты и заявили, чтобы участницы коллектива после выступления отправились к ним в сауну. Несмотря на присутствие милиции, по словам певицы, эти бандиты вели себя очень агрессивно и настойчиво.

«Милиция не делала ничего. Они стояли и боялись больше, чем мы… Моя охрана тоже не могла ничего сделать, потому что их всего двое. А там пришло полгорода», – рассказала артистка.

Но на помощь к артисткам пришли военные, которые «отбили» коллектив от бандитов и «спрятали» девушек в местном Доме культуры. Но после этого «спасители» сами начали приставать к танцовщицам из группы. Но по итогу всем девушкам удалось убежать.