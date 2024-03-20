Рок-музыкант и певец Александр Маршал резко ответил на вопрос о Кристине Орбакайте, отправившейся в гастрольный тур по США и Канаде.

Он призвал прекратить обсуждать уехавших из России артистов, а также отметил, что лично ему абсолютно все равно, где они будут петь и когда.

«Мне плевать, где, в каких залах будет выступать тот или иной уехавший! Могу сказать про себя: я знаю, что скоро опять буду на передовой петь для наших ребят! Пишите больше о них! Сколько можно писать о тех, кто не стоит такого внимания? Уехали – и фиг с ними!!!», – цитирует исполнителя портал aif.ru.

Напомним, Орбакайте ранее выступила в Москве и Петербурге, однако после этого ее концерты по городам России начали отменять. Тогда певица уехала в Америку и намерена провести тур по Канаде и США.