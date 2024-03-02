Жители Петербурга, оформлявшие больничный в прошлом году, начали получать уведомление о зачислении дополнительных выплат от Социального фонда в приложении «Госуслуги». Об этом в своем материале сообщает портал «Фонтанка».

Некоторые петербуржцам приходит выплата в размере 3 рублей за один день больничного, а другим – около 200 рублей за день. При этом многих граждан заинтересовало, почему Социальный фонд решил выплачивать дополнительные выплаты по больничным за прошлый год.

«По новым правилам, действующим с этого года, в Социальном фонде России (СФР), установлен автоматический перерасчет пособия по временной нетрудоспособности в случае изменения базы для расчета выплаты. Она указана в системе персонифицированного учета», – рассказала начальник управления организации страховых выплат отделения Социального фонда России по Петербургу и Ленинградской области Алена Михеева.

По ее словам, если больничный был оформлен в 2023 году, то выплаты начисляются на основе дохода за период предыдущих двух лет, то есть 2021-2022 годов. Однако иногда работодатель не вносит вовремя в электронную базу данных актуальную информацию о заработных платах своих сотрудников. В таком случае СФР делает перерасчет и начисляет дополнительные выплаты в случае необходимости.