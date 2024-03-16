В Петербурге умер мужчина, который после ухода жены вступил в брак с 73-летней тещей. Причиной его смерти назвали депрессию.

Когда дочь бросила мужа, ее мать пожалела мужчину и оставила его жить у себя. В 2018 году СМИ написали о необычном браке с большой разницей в возрасте.

Однако мужчина начал изменять своей жене-пенсионерке. Несмотря на это, она заботилась о нем, лечила его от асцита – состояния, которое характеризуется накоплением жидкости в брюшной полости.

Друг петербуржца рассказал изданию «КП», что тот начал употреблять алкоголь, а затем впал в депрессию. Его семейная жизнь с пенсионеркой была всего лишь шоу, но на самом деле все было совсем не так хорошо, как казалось со стороны. 15 марта он умер. Известно, что обе его супруги – и мать, и дочь, после этого помирились.