Российские спортсмены ради возможности поехать на Олимпиаду не станут высказываться против специальной военной операции. Тот, кто на такое решится, станет просто «исчадием ада», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что в России никто и представить не может, как какие-то спортсмены продадут Родину «за сребреники» и подпишут документ об осуждении СВО в обмен на участие в Олимпиаде.

«Любой, кто так поступил бы, просто стал бы исчадием ада», — заявил Песков в интервью изданию «Аргументы и Факты».

Также он отметил, что условии об осуждении СВО вроде бы сейчас сняты, поэтому любой российский спортсмен, который успешно пройдет квалификацию, сможет поехать в Париж на Олимпиаду-2024.