Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что релокантов, которые стали на сторону врага, в России никто не ждет. Напротив, таких нужно уничтожать всеми доступными силами, передает тг-канал “Аргументы и Факты”.

По словам Пескова, часть граждан России, которые не согласились с началом СВО и покинули страну, многие все же остаются со своей Родиной. Однако есть и такие, кто взял в руки оружие и фактически сам превратился во врага.

«Слава Богу, их не так много, кто встал на этот путь», — заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Он отметил, что это «активные враги», которые воюют на стороне ВСУ либо совершают разного рода диверсии против своей Родины.

18 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что есть несколько групп таких релокантов, общая численность которых составляет до 2,5 тысяч человек. Для них не предусмотрена смертная казнь, но отношение к предателям будет точно таким же, как к противнику на линии фронта.