Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможное закрытие YouTube в России. Он призвал развивать собственный видеохостинг Rutube.

По словам Пескова, сейчас надо исходить из того, что YouTube не закрыт. Но при этом не стоит забывать о необходимости развития отечественного сервиса. Сейчас он не способен создать конкуренцию видеохостингу от Google и это нужно исправлять.

Работа в этом направлении ведется и недавняя кибератака на Rutube это подтверждает.

«Тот факт, что их очень серьезно «хакнули», говорит о том, что их воспринимают как конкурентов», – заявил Песков.

Также он высказал уверенность, что когда Rutube по уровню сравнится с YouTube, вопрос закрытия последнего уже мало кого будет волновать. Добиться этого сложно, но если «Яндекс» сумел стать «мировым чемпионом», то и видеохостинг на это способен. У тех, кто занимается его развитием, имеются в распоряжении и деньги, и время.