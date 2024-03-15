Франция стремится к увеличению степени своей вовлеченности в конфликт на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Москва является противником для Парижа.

По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за заявлениями лидеров западных стран, включая и президента Франции Эммануэля Макрона. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что Париж считает Москву противником, поскольку уже косвенно вовлечен в украинский конфликт.

«Она (Франция – ред.) косвенно принимает участие в этом конфликте, ну и судя по заявлениям господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности», – заявил Дмитрий Песков.

Напомним, что президент Франции Макрон накануне дал большое интервью телеканалу France 2, в ходе которого заявил о необходимости «принять решение, гарантирующее поражение России».