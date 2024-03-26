Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что первичная информация, полученная от арестованных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» показывает – следы ведут на Украину.

Бортников и ранее выдвигал эту версию, считая, что помимо Киева организацией теракта занимались США и Великобритания.

Боевики для атаки на «Крокус» готовились на Ближнем Востоке по заказу Украины. Заказчик преступления в данный момент не установлен.

Напомним, 23 марта Соединенные Штаты осудили теракт в «Крокус Сити Холле» и заявили, что Украина к нему не причастна. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Белый дом не торопиться с выводами, так как расследовать преступление будут компетентные специалисты.