Концертный организатор, журналист Дмитрий Сараев, который был в «Крокус Сити Холле» во время теракта, рассказал, что обнаружил в своей спине пулю аж на следующий день после страшных событий.

По словам Сараева, он фотографировал очередь в вестибюле концертного зала, когда услышал первые выстрелы.

«Я обернулся и увидел, как группа людей позади меня начала пригибаться и бежать к нам, дальше в зал… Мы все понимали, что происходит что-то плохое», – рассказал журналист.

Мужчина забежал вместе со всей толпой в коридор, который оказался тупиком, так как впереди оказалась перегородка из толстого стекла.

«Мы все оказались в ловушке», – вспоминает Сараев.

Толпа начала вжиматься в маленькое пространство, когда боевики начали приближаться, открыв стрельбу из автоматического оружия. Дмитрию повезло, что множество людей прижали его в стену. По словам мужчины, он не видел самих боевиков, но видел их руки, держащие оружие.

Окровавленные люди падали на пол «рядами». В какой-то момент он почувствовал удар в спину и подумал, что это конец. Однако сильной боли не было, поэтому Дмитрий подумал, что получил удар обломком.

Когда толпа выломала стеклянную стену, то ему удалось выбраться вместе с выжившими. Мужчина добрался домой на общественном транспорте и лишь утром увидел на своей одежде дыры от пули. Когда он обратился в больницу, то по результатам рентгена врачи выяснили, что в его теле застряла пуля, чуть ниже поясницы. Медики достали пулю, сейчас жизни Дмитрия ничего не угрожает.