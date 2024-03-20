Подразделения французских ВС в случае отправки на Украину будут в минимальные сроки разбиты российской армией. Они имеют опыт сражений с разрозненными группами террористов в Африке, но никогда не сталкивались с серьезным противником, рассказал порталу News.ru военный эксперт Александр Перенджиев.

«Если Франция отправит войска на Украину, это будет нам на руку. Украинские силы имеют хоть какой-то военный опыт, а французы привыкли сражаться только с аборигенами в Африке, и то не всегда успешно. С нашим вооружением и накопленным опытом мы разгромим их даже не в считаные дни, а в часы», – пояснил политолог.

Он отметил, что и вторжение в Белоруссию завершится для французской армии с тем же исходом. ВС РФ будут иметь полное право войти на белорусскую территорию и вступить в противостояние с агрессором. При этом для Франции последствия такого самоуправства будут очень тяжелыми.