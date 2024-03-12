С начала 2024 года Вооруженные силы Украины предприняли уже четвертую атаку ударными дронами по территории Нижегородской области. Все предыдущие атаки были успешно подавлены средствами РЭБ ВС России, однако последний удар ВСУ закончился пожаром на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл», расположенным в пригороде Кстово. О целях атак ВСУ в беседе с корреспондентом портала NN.RU рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По словам эксперта, удары по территории российских регионов наносят страны Запада, а Украину они используют лишь в качестве прикрытия. В первую очередь перед Киевом поставлена задача раскачать протестные настроения в российском обществе в преддверии выборов президента страны. Вторая задача постоянных атак беспилотниками – нанести ущерб инфраструктурным и военным объектам на территории Российской Федерации.

«Это организовано именно Западом. То есть речь идет о наведении, изготовлении этих беспилотников, начинке их взрывчатыми веществами. … Такими техническими возможностями Украина не обладает», – заявил эксперт.

Эксперт отметил, что на территории России могут действовать группы противника, обеспечивающие корректировку ударов беспилотными летательным аппаратами. Поэтому российским спецслужбам необходимо усилить работу по выявлению шпионов, работающих в интересах Киева.