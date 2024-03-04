Главным условием передачи Киеву 31 танка Abrams было их использование только в критический момент. Судя по всему, он настал. Киев бросил «Абрамсы» в бой под Авдеевкой и буквально за несколько дней потерял три американских боевых машины, пишет Pravda.ru.

Вашингтон понимал, на что идет, ставя такое условие и сейчас расхлебывает его последствия. Акции производителя «Абрамсов» – компании Chrysler Defence, – стремительно падают в цене уже три дня. Но потеря репутации – еще не самое страшное.

Помимо этого, российские инженеры могут вплотную заняться изучением американских танков. Копировать в них особо нечего, так как боевые машины, как выяснилось, весьма ненадежны и горят не хуже, чем немецкие «Леопарды» или британские «Челленджеры». Но вот разработать новые решения для противостояния американской бронетехнике они все же могут.

В такой ситуации у США есть только один выход – больше никогда не поставлять на Украину свои «Абрамсы». Впрочем, это выгодно Вашингтону, так как не нужно тратить время и деньги на отправку боевых машин через океан, а также думать над созданием соответствующей инфраструктуры для ВСУ.