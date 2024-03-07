В Пентагоне перестали отрицать, что американские спецназовцы поддерживают украинцев. Но оговорились, что поддержка осуществляется удаленно, без присутствия американских военных на украинской территории.

Помощник американского министра обороны К. Майер подтвердил, что спецназ США поддерживает украинских военных, но делает это «из-за пределов Украины». Он напомнил, что ранее глава Белого дома Д. Байден запретил отправлять американских солдат и офицеров на Украину. Поэтому Пентагону пришлось найти такие форматы сотрудничества с ВСУ, которые позволяют американским военным не присутствовать на Украине, приводит слова Майера ТАСС.

Майер считает, что США демонстрируют «большой результат» в плане удаленной помощи украинским военным. Он также не стал отрицать, что спецназ США находился на территории Украины до начала спецоперации РФ.