На Кипре впервые обнаружены водные ядовитые жуки рода Lethocerus, которые могут изрядно досаждать человеку.

Как пишет научное издание Pensoft, водяные клопы имеют гигантские для насекомых размеры. Особи на восточном побережье достигают в длину 12 см. Обитают они в стоячей воде разных водоемов – болотах, прудах. Клопы имеют клещи, при помощи которых они присасываются к жертве и впрыскивают яд. Дозы яда слишком малы, чтобы погубить человека, однако укус кипрских клопов болезненный.

Неприятных кипрских клопов ранее обнаружили в Турции, Египте, Ливане, Израиле. Теперь ученые гадают, какие причины вынуждают насекомых мигрировать и создавать неудобства для жителей и туристов. По одной из версий, насекомые перелетают на свет. По другой – «путешествовать» их заставляет голод. Они перебирают в новые места обитания в поисках новых жертв.