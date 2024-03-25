Педагог по танцам Елена Губская вспомнила о страшном вечере 22 марта, когда она со своими воспитанниками оказалась в «Крокус Сити Холле».

Женщина сообщила, что привезла в столицу участников чемпионата страны по танцам. С девятилетними Ринатом и Евой они приехали в «Крокус», из которого планировали вернуться в родной Магнитогорск. Когда началась стрельба, Елена с детьми были в холле. Они решили, что громкие хлопки – это фейерверк. Но потом навстречу стали бежать люди, которые кричали о стрельбе и убитых.

Сначала они укрылись в одной комнат отеля при КЗ. Но когда запахло гарью, поняли, что нужно выбираться. Елена с детьми вышли на дорогу и остановили попутку. Их довезли до Шереметьева, где педагог с воспитанниками успешно зарегистрировались на свой рейс и улетели домой. Женщина призналась, что в столь страшной ситуации смогла не запаниковать и столкнулась лишь с душевностью и человечностью со стороны окружающих.