Украинский правозащитник А. Павличенко заявил, что после возвращения на Украину из России дети мечтают вернуться назад.

В эфире ТК «Киев 24» Павличенко сообщил, что украинские дети, которые побывали в России и вернулись на родину, мечтают вернуться обратно. Он заявил, что вернувшиеся дети увидели «лучшие условия» для жизни и больше шансов реализовать себя в России, чем на Украине.

Правозащитник считает, что подобная тенденция становится серьезной проблемой для украинских властей. Вернувшимся детям требуются неусыпное внимание, помощь, соцадаптация, активное вовлечение в общественную жизнь, возможности. Однако заниматься этим на Украине никто не спешит.

Ранее российский омбудсмен по правам детей М. Львова-Белова сообщила, что в феврале в рамках воссоединения семей 11 украинских детей встретились с родственниками из Запорожья, Луганска, Мариуполя, Симферополя, Красноярска.