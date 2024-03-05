В ночь на 5 марта Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали морскими безэкипажными катерами (МБЭК) корабль Черноморского флота Российской Федерации – корвет «Серегй Котов» (проект 22160). Также украинские дроны пытались атаковать Крымский мост. Об этом сообщают российские военкоры.

«Противник давно гонялся за этим патрульным кораблем. Только в официальные сводки попали как минимум три атаки на него безэкипажными катерами», – написал военкор Александр Коц в своем Телеграм-канале.

По словам военкора в июле, августе и сентябре прошлого года экипажу патрульного корабля «Сергей Котов» удалось отбиться от украинских морских дронов штатным вооружением, состоящим из артиллерийской установки, двух зенитных систем и двух противодиверсионных гранатометных комплексов.

«Царьград» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает, что корвет «Сергей Котов» был одновременно атакован пятью морскими дронами ВСУ в 9 километрах от мыса Такиль. Экипаж открыл огонь по дронам из всех орудий. При этом три МБЭКа были уничтожены огнем пулеметов, установленных на вертолетах Ми-8.

Однако несколько дронов успешно атаковали корвет, в результате чего корабль получил серьезные повреждения. Источник «Царьграда» сообщает, что экипаж корабля был успешно эвакуирован на борт двух буксиров, но корвет затонул в 5-и километрах от мыса Такиль. Минобороны РФ пока не комментировало данный инцидент.