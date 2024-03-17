Пасынок главнокомандующего украинской армией Александра Сырского Иван, проживающий ныне в Австралии, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами мультимедийного агентства Ruptly.

«Я прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином», – заявил Иван Сырский.

Свою просьбу родственник главкома ВСУ озвучил возле Генконсульства России в Сиднее, где проходило голосование по выборам президента Российской Федерации. Он также добавил, что с огромным удовольствием участвовал бы сейчас в выборах.

Главнокомандующий украиснкой армией Александр Сырский родился в России. Он родом из Владимировской области, где до сих пор проживают его пожилые родители. Сырский является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища. С 1980 году в связи с военной службой переехал на Украину, где и остался жить после распада СССР. С февраля 2024 года был назначен на пост главнокомандующего ВСУ вместе Валерия Залужного.