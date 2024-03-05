Харьковские партизаны ведут неустанную работу по уничтожению врага. Они помечают здания, где живут боевики и наемники ВСУ, метками, координируют удары ракет и дронов ВС РФ по военным объектам врага, а также делают окопные свечи, которые способны разнести вражеский блиндаж в щепки.

В украинских тг-каналах боевики начали жаловаться, что харьковские «волонтеры» передают им смертоносные окопные свечи. В консервной банке заложены патроны, залитые воском. Такая «начинка» при нагревании взрывается так, что разносит блиндаж не хуже снаряда, пишут боевики.

Сотрудники СБУ уже заинтересовались «свечами-убийцами», подтвердив, что одна из партий действительно имела смертоносную «начинку». Это заявление стало предупреждением для харьковских партизан, которым нужно усилить меры безопасности, чтобы избежать застенок СБУ. Ведь только за последние дни в Харькове задержаны двое мужчин, которых украинские спецслужбы обвинили в корректировке российских ударов.