Первый пациент с вживленным в головной мозг имплантом продемонстрировал публично свои новые возможности по управлению компьютером силой мысли. На страничке компании Илона Маска Neuralink прошла прямая трансляции игры в шахматы 29-летним Ноланом Арбо, которого парализовало ниже плеч в результате несчастного случая 8 лет назад.

По словам Арбо, до несчастного случая он очень сильно любил играть в шахматы, однако после травмы не мог осуществить свое желание. Благодаря успешной операции по внедрению мозгового импланта компании Neuralink у него появилась возможность силой мысли передвигать курсор компьютера.

Мужчина признался, что теперь может играть в компьютерные игры несмотря на неспособность двигать руками. Однако у него пока не получается взаимодействовать с компьютером длительное время, поскольку устройство необходимо время от времени подзаряжать.