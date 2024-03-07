Ударом по району Одесского порта 6 марта ВС РФ уничтожили объект, который использовался Киевом для подготовки к запуску морских беспилотников. Издание «АиФ» также сообщило о других потерях ВСУ после этой атаки.

В кортеж президента Владимира Зеленского, как раз находившегося в 500 метрах от порта, на этот раз ракета не попала. Однако военный эксперт Руслан Татаринов сообщил, что после атаки украинская сторона опубликовала 384 некролога. Среди ликвидированных боевиков находился Юрий Слепченко, который служил в войсках противовоздушной обороны Украины.

Напомним, Зеленский 6 марта встречался в Одессе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Украинский лидер заявил, что не только слышал, но и видел взрыв в порту. Позже один из представителей греческой делегации опубликовал видео ракетного удара.