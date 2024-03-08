Украинские ВС используют против российских солдат токсичную химию. Причем это не только боевые отравляющие вещества, но и пестициды, лакокрасочная продукция и едкие чистящие препараты, рассказал постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

«Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов», — цитирует Тарабрина РИА Новости.

Он отметил, что расследование таких случаев ведется в полном соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

Ранее о применении таких видов вооружения говорил губернатор Херсонской области Евгений Балицкий. Он отмечал, что Украина – это террористическое государство, поэтому от нее можно ожидать использования любого запрещенного международными конвенциями оружия.