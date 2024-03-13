Боевые действия на территории Украины продемонстрировали все слабые места западной бронетехники. Танки НАТО тонут в грязи на просёлочных дорогах, плохо заводятся в морозы, а также выходя из строя из-за полевых «мышей-диверсантов», поддерживающих российскую армию. Об этом в своем материале сообщает издание Le Figaro со ссылкой на рассказ французского военного.

Украинские полевые мыши нашли уязвимое место западной бронетехники – кабеля в изоляции из кукурузного волокна. В погоне за экологичностью и использованием возобновляемых материалов западные оружейники забыли о надежности и долговечности. В итоге несколько грызунов могут вывести из строя западный танк стоимостью в миллионы долларов всего за несколько часов.

По словам французского военнослужащего, украинским военным пришлось в срочном порядке эвакуировать западную бронетехнику с передовых позиций из-за неполадок в электронных системах. Ремонтная бригада выявила неисправность – съеденная полевыми мышами изоляция силовых кабелей в западных бронемашинах. В итоге грызуны надолго вывели из строя бронетехнику НАТО, которая теперь нуждается в дорогостоящем ремонте.