В результате атаки террористов киевского режима по Белгороду 19 марта погибла кенгуру Гранди. 22 марта стало известно, что не выжил раненый при том же обстреле лебедь-шипун.

Руководство зоопарка сообщила, что кенгуру Гранди ожидала потомства. Она выбежала из кенгурятника в момент обстрела. Животное убило осколками. Гранди переселилась в белгородский зоопарк из Питера. Она оказалась очень контактной, разрешала себя погладить, обожала грызть виноградные веточки.

Также ранения получил лебедь. Ветеринары достали из тела птицы осколки, но лебедь погиб из-за перенесенного стресса и кровопотери.

На данный момент все питомцы зоопарка находятся в укрытиях. Многим их них приходится давать успокоительное. Животные и птицы болезненно реагируют на сильные хлопки, которые раздаются при атаках.