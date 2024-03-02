Российским водителям разрешат оформлять краткосрочные договора обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) сроком от 1-го дня до 3-х месяцев. Соответствующий закон «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”» вступил в силу 2-го марта 2024 года.

Стоимость новых полисов ОСАГО будет рассчитываться по тому же принципу, что и при оформлении стандартных договор автостраховки сроком на один год. Страховщики будут учитывать, в частности, мощность автомобиля, а также стаж водителя и его возраст. При этом действовать краткосрочный договор будет через три дня с момента его подписания, а механизм возмещения ущерба останется прежним.

Напомним, что с 1-го апреля ужесточается порядок получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами категории D. Теперь кандидаты на открытие данной категории должны иметь стаж управления транспортными средствами категории B или C не менее 1-го года, а также быть в возрасте от 21-го года.