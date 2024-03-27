Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый 27 марта вышел на свободу после 7-ми суточного пребывания в спецприемнике. Артист отбывал административный арест в связи с устроенным ним в новосибирском баре дебоше.

21 марта Центральным районным судом Новосибирска было вынесено решение о заключении Никиты Кологривого на семь суток. Артисту вменили мелкое хулиганство. Кологривый отбыл свое наказание в спецприемнике №2 УМВД РФ по Новосибирску для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

Ранее сообщалось, что прокуратура пыталась обжаловать решение по 7-дневному аресту артиста, считая такое наказание чрезмерно мягким за хулиганский поступок Кологривого. Однако Новосибирский областной суд решил оставить ранее принятое решение в силе.

Напомним, Никита Кологривый 19 марта в Новосибирске устроил пьяный дебош в баре Tangiers Lounge. Артист начал приставать к сотруднице заведения, но получив отказ – укусил девушку за ногу. Затем он пытался драться с другими сотрудниками бара, ругался с использованием грубой нецензурной лексики. На суде актер полностью признал свою вину и заявил, что искренне раскаивается.