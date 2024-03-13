В рамках национального проекта «Образование» функционирует девять федеральных проектов, среди которых программа «Современная школа». При его реализации предполагается создание более 1 млн новых учебных мест, обустройство 496 детских и 33 педагогических технопарков «Кванториум», 900 коррекционных школ. Основные задачи федеральных проектов — создание современной доступной и функциональной обучающей среды для учеников, педагогов и родителей, капитальный ремонт образовательных учреждений, оснащение классов и кабинетов высокотехнологичным оборудованием, отвечающим современным реалиям. Предполагается стереть границы между городским и сельским образованием, обновив и усовершенствовав материально-техническую базу учебных заведений в небольших городах и поселках. Особое внимание уделяется детям с ОВЗ, для которых предполагается создать максимально комфортную среду для получения инклюзивного образования.

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Как оснастить школу?

Использование робототехники, оргтехники и компьютеров — органичная часть обучающего процесса в начальной школе, специализированных и общих классах. Дети лучше воспринимают информацию, которая доносится в наглядном виде. Педагогам предоставляется возможность сделать обучающий процесс эффективным, увлекательным, повысить заинтересованность обучающихся, улучшить усвоение материала. При подборе подходящего оборудования учитываются такие факторы:

количество учеников, их возраст, особенности;

габариты и специализация класса;

бюджетные возможности — при покупке оснащения нужно уложиться в рамки сметы;

соответствие оборудования нормативам ФГОС, требованиям противопожарной и санитарной безопасности.

Нелегко решить задачу по комплексному оснащению школы, детского сада, студии или центра подходящим оборудованием самостоятельно — тратится много времени и сил, приходится укладываться в жесткие временные рамки, чтобы не сорвать учебный процесс. Приходится вникать в технические детали, учитывать пожелания педагогов и родителей. Сотрудничество с опытным и проверенным поставщиком облегчит задачу. Можно приобрести по выгодной цене отдельные и комплексные решения и оснастить оргтехникой и современным оборудованием классы в школе, актовый зал, спортзал, специализированные кабинеты.

Что можно купить в рамках оснащения школы современным оборудованием

Предлагаются следующие варианты оснащения:

комплексы и отдельные решения для классов по биологии, физике, астрономии, химии, математике, лабораторий и т. д.;

интерактивные панели, дисплеи, документ-карты, интерактивные, рельсовые, обычные доски;

стенды и наглядные пособия по предметам;

учебные и учебно-образовательные фильмы;

демонстрационные и раздаточные материалы;

робототехнику, техническое оборудование, цифровые лаборатории;

мебель (шкафы, кресла, стулья, столы, тумбы, стеллажи).

Можно сразу оснастить современной техникой и устройствами кабинет логопеда, психолога, сенсорную комнату, обустроить учительскую, библиотеку, медицинский кабинет, приобрести подходящее оборудование для профессиональных учебных заведений, детских садов, вузов.

В проекте «Современная школа» отдельное внимание уделяется детям с ОВЗ. Использование специализированного обучающего оборудования способствует решению следующих проблем:

помогает адаптироваться детям с ОВЗ и свободно ориентироваться в учебном пространстве;

стимулирует развитие логики, мышления, внимания, других необходимых в учебе навыков;

отвечает требованиям ФГОС по безопасности и соответствует современным реалиям.

Компьютеры, робототехника, наглядные обучающие интерактивные пособия позволяют успешно решить задачи инклюзивного образования по формированию продуктивной и функциональной обучающей среды для детей с ОВЗ.