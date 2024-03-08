В районе Северска российский дрон-камикадзе догнал и уничтожил самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства. Отмечается, что боевики ВСУ пытались уйти от «Ланцета» на максимальной скорости, но сделать этого не удалось.

В очередной раз четко сработала связка разведывательного беспилотника ZALA и барражирующего боеприпаса. Первый обнаружил САУ, после чего корректировал удар второго.

После попадания в шведской установке сдетонировал боекомплект, но и охваченная пламенем она еще продолжала движение из-за большой скорости.

155-миллиметровая САУ считается сегодня одной из лучших в мире. Она совершенно новая и оснащена современными технологическими решениями, в ее конструкции применяются радиопоглощающие материалы, делающие установку невидимой. Но дрон ZALA все же обнаружил ее с помощью тепловизора.

Это уже вторая самоходка Archer, уничтоженная в зоне СВО. Первую подбили в конце февраля. Всего же в распоряжении ВСУ имелось 8 таких САУ.