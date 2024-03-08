Связка российских беспилотников ZALA и «Ланцет» эффективно отработала на левом берегу Днепра. Операторы дронов ударили по двум гаубицам и РЛС для контрбатарейной борьбы ВСУ. Видео этой атаки опубликовал военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На кадры попал запуск беспилотников российскими бойцами. После этого на записи показываются вражеские артиллерийские установки, по которым прилетают «Ланцеты». В результате обе гаубицы взрываются и начинают гореть.

Эпизод произошел в Херсонской области, часть которой находится под контролем Киева.

Ранее беспилотники ZALA и «Ланцет» ликвидировали дорогостоящую САУ Archer шведского производства, которая является самой дорогой самоходкой в распоряжении ВСУ. Также связка дронов успешно работает по танкам, зенитно-ракетным комплексам и опорным пунктам противника.