В Сети опубликовано видео допроса четвертого задержанного террориста, напавшего на Крокус Сити Холл.

Речь о 19-летнем уроженце Таджикистана, не знающем русского языка. Для его допроса потребовалось приглашать переводчика.

Преступник во время бегства от силовиков применял по ним оружие и в результате получил травму. Перед допросом ему была сделана хирургическая операция.

Террорист сообщил, что в аэропорту неизвестные вручили ему документы, разрешающие въезд в Россию.

Напомним, расстрел в Крокус Сити Холле устроили четверо боевиков Все они задержаны на пути к украинской границе, куда двигались на автомобиле «Рено». Один из террористов сообщил, что за расстрел людей ему обещали полмиллиона рублей.