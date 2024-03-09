Телеграм-канал Народной милиции ДНР показал на видео уничтожение опорного пункта ВСУ операторами российских дронов-камикадзе.

Кадры сняты на Горловском направлении. Операторы FPV-беспилотников проекта «Судоплатов» отряда «Русские ястребы» выявили вражеские позиции и нанесли по ним разящие удары.

В результате атаки дронов блиндажи и огневые позиции боевиков ВСУ уничтожены, живая сила ликвидирована.

На кадрах хорошо видно, как дроны-камикадзе подлетают к позициям ВСУ. После этого демонстрируется запись с разведывательного беспилотника, отслеживающего атаку. Опорник противника уничтожается мощным взрывом, не оставляя боевикам шансов на выживание.\

Напомним. ВС РФ активно использует FPV-дроны и барражирующие боеприпасы «Ланцет» для поражения позиций противника, его техники и вооружения. Беспилотники постоянно совершенствуются с учетом особенностей ведения боевых действий.