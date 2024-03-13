Крупнокалиберные пулеметы, установленные в достаточном количестве по бортам кораблей Черноморского флота, смогут обезопасить суда от морских безэкипажных катеров ВСУ. Об этом в беседе с корреспондентом «Царьграда» заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

По словам эксперта, эффективность крупнокалиберных пулеметов в борьбе с морскими дронами была доказана во время атаки на корабль «Сергей Котов». Тогда подошедшие к месту атаки буксиры и вертолеты ВС России добили остатки морских безэкипажных катеров из крупнокалиберных пулеметов.

Еще одним способом для обеспечения эффективной защиты военных кораблей от морских дронов является установка плавучих заграждений. Например, Крымский мост в настоящее время надежно защищен от атаки морскими дронами боновыми заграждениями.