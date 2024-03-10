Актер Иван Охлобыстин сообщил, что средства в размере 10 миллионов рублей, обещанные за первый уничтоженный танк Abrams на Украине, получат военнослужащие «Коловрат» и «Рассвет». Именно они 26 февраля под Авдеевкой побили американскую боевую машину.

После этого было уничтожено еще 3 «Абрамса», но за них бойцы вознаграждение не получат. Охлобыстин в данный момент активно ищет представителей бизнеса, готовых назначать новые премии за ликвидированную технику.

Также он пояснил, почему не стал назначать награды за уничтоженных высокопоставленных военных украинской армии и наемников из других стран. По словам Охлобыстина, охота на людей – это удел варваров. Российского же солдата подобные «сафари» совершенно не красят.

Напомним, что официально подтверждено только уничтожение двух американских «Абрамсов». Но по информации из ряда других источников, их уже четыре или даже пять.