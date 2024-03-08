Четыре миллиона кассетных бомб и снарядов, которые уничтожили в Соединенных Штатах, нужно было отправить на Украину. Такое заявление сделал бывший глава штаба миссии Североатлантического альянса в Москве Гарри Табах, передает РИА Новости.

«Четыре миллиона снарядов у нас. Говорят, голод на Украине со снарядами, то есть хлеба нет, а мы этот хлеб уничтожаем в Америке, уничтожаем кассетные бомбы, но Украине не даем. Я не понимаю», – цитируют Табаха журналисты.

Ранее стало известно, что Канада намерена вложить более трех миллиардов долларов в модернизацию производства 155-милиметровых артиллерийских снарядов для Украины. Также о передаче Киеву таких боеприпасов объявили Литва и Норвегия. Последняя выделила на эти цели 153 миллиона евро.