Утром 6 марта один из ударных беспилотных аппаратов ВСУ попытался нанести удар по авиабазе «Балтимор» в Воронеже. Попытку удалось своевременно пресечь, сбитый средствами противовоздушной обороны дрон упал в нескольких километрах от аэродрома, пишет тг-канал Baza.

Также ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Аннинском муниципальном округе. Киев намеревался схитрить и запустил беспилотники с интервалом в час, чтобы обмануть ПВО и РЭБ. Но и эти БПЛА были успешно уничтожены. До территории нефтебазы долетели только обломки, не нанесшие серьезного вреда.

Напомним, 5 марта в Белгородской области вражеский дрон ударил по нефтебазе в населенном пункте Долгое. Это привело к возгоранию и сильному пожару на предприятии.