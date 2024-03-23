Правоохранители задержали четверо подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого пострадало множество людей. Боевики, осуществившие расстрел посетителей развлекательного центра и поджог здания, пытались скрыться на автомобиле. Силовики изначально смогли задержать двоих подозреваемых, а другие скрылись в лесу.

Для поиска предполагаемых террористов, правоохранители использовали два вертолета и восемь беспилотных летательных аппаратов. В результате с помощью дрона, российским бойцам удалось обнаружить беглеца. Он направлялся в сторону украинской границе. Отмечается, что в поисках беглых террористов в Брянской области участвовало порядка 300 российских военнослужащих и силовиков.

Сейчас с задержанными предполагаемыми террористами, устроившими бойню в «Крокус Сити Холле» работают следователи СК РФ. Один из задержанных получил ранение и был направлен в больницу на операцию.