Пророссийское подполье в Одессе провело засекреченную операцию по уничтожению украинского склада с беспилотными летательными аппаратами. Кроме дронов на складе ВСУ также находились системы радиоэлектронной борьбы и средства противодронной борьбы. Отмечается, что одесскому подполью удалось уничтожить «более 50 беспилотников, антидроновые ружья, военную амуницию, системы РЭБ».

«Наши партизаны нынешней ночью провели диверсию на украинском складе боеприпасов в Усатово под Одессой», – говорится в сообщении источника.

Ранее сообщалось о нанесении ВС РФ удара по одесскому санаторию «Виктория Мрия», в котором находились пункты временной дислокации украинских боевиков. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По информации украинских изданий, в результате атаки российских сил был ликвидирован командир батальона «Цунами» Александр Гостищев и экс-заместитель одесского мэра Сергей Тетюхин. Кроме того, было ликвидировано 21 украинский военнослужащий.