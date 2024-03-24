Россиянин, который вместе с женой находился в Крокус Сити Холле на концерте группы «Пикник», рассказал о нападении террористов.

Он сообщил РИА Новости, что находился в зрительном зале и ожидал начала выступления рок-группы. Однако в помещение зашли террористы, которые начали в упор расстреливать людей.

Мужчина по имени Максим и его жена сразу упали на пол, исчезнув из поля зрения стрелков. Затем супруга с другой женщиной выбежала из зала, но муж об этом не знал.

Он некоторое время искал ее в зрительном зале, бегая по рядам. Но когда что-то громко хлопнуло и пошел дым, он вышел из зала. Неизвестный мужчина, скорее всего охранник «Крокуса», показал, как можно выйти на улицу. Так Максим нашел жену и вместе они направились в сторону правительства Москвы.

Сейчас женщина боится выходить из дома из-за пережитого в «Крокусе», рассказал очевидец теракта.