Нью-йоркский активист реформирования правосудия уличен в убийстве и расчленении

Активисту-правозащитнику предъявлены обвинения в убийстве после того, как полицейские обнаружили у него в квартире в Бронксе расчлененное тело. По словам свидетелей и полиции, перед арестом убийца в светлом женском парике предпринимал попытки по сокрытию преступления. Источник: New York Post.

48-летний Шелдон Джонсон (на фото), сотрудник публичной юрфирмы Queens Defenders, в четверг (7 марта) был выведен из 44-го полицейского участка в наручниках после того, как полицейские сделали ужасное открытие – человеческий торс в синем мусорном баке и голову, спрятанную в морозильной камере квартиры на шестом этаже, где проживал арестованный.

«Исправивший» уголовник

Джонсон, бывший заключенный, изменивший свою жизнь и ставший известным правозащитником обделенных правосудием, ранее появлялся в подкасте комика и телеведущего Джо Рогана и тесно общался с такими нью-йоркскими VIP-персонами, как окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.

Источники в полиции сообщили, что жертва убийства, осуществленного Джонсоном, был идентифицирован как 44-летний Коллин Смолл. Высказываются предположения, что убитый поссорился с правозащитником в прошлом, когда оба они отбывали срок в тюрьме «Синг-Синг» (округ Вестчестер).

Соседи Джонсона рассказали полицейским, что жертва отчаянно умолял своего убийцу незадолго до того, как вскоре после 8 часов вечера во вторник в квартире прозвучали два выстрела.

«Пожалуйста, не надо», – услышали соседи крики обреченного. «У меня есть семья!».

Полицейских впервые вызвали в здание для проверки благополучия жильца квартиры на шестом этаже после выстрелов. Соседи также сообщили по «911», что видели неизвестного, выходящего из квартиры, а затем вернувшегося с чистящими средствами, сообщил управляющий зданием.

На видеозаписи с шестого этажа, полученной «Нью-Йорк пост», видно, как во вторник Джонсон выходит из лифта на шестом этаже, опасливо озирается, а затем осторожно идет к своей квартире и заходит внутрь.

На этом видео он одет в темное пальто поверх желтой толстовки с капюшоном, у него в руках швабра и сумка, в которой, по словам полицейских, было полно разных чистящих средств.

Заметая следы убийства

«Я сказал: «Послушайте, я хочу проверить благосостояние арендатора, потому что человек, который сейчас входит и выходит из квартиры, не является арендатором», – сообщил репортеру в среду управляющий многоквартирного здания, попросивший не называть его имени.

Он добавил, что Джонсон принес синий мусорный бак в квартиру в 2 часа ночи и не вынес его обратно.

«Он принес мусорный бак… Я сказал полицейским: «Почему он приносит мусорный бак в 2 часа ночи? Он что, так поздно собирает мусор?». Мы пытались проверить по видеозаписям, выносил ли он этот бак из квартиры – не выносил. Я сказал им: «Ищите мусорный бак». И действительно, жертва была там».

Супервайзер здания также сообщил, что Джонсон уехал от дома на синем «Ауди» жертвы, а вернулся обратно на «Убере» и в светлом парике. «Он возвращается, одетый по-другому, меняет свою прическу. Я заявил полицейским: «Это ведь ненормально, он что-то скрывает».

Он продолжил, сообщив, что патрульные при первом приезде осмотрели квартиру и ушли, не задержав подозреваемого. «Этот парень просто стоял там. Они попросили его постоять снаружи и все такое. Обыскали квартиру, ничего не нашли. Потом извинились, сказали, что кто-то звонил диспетчеру, и им нужно было проверить».

По словам управляющего зданием, после отъезда полиции Джонсон пытался пообщаться с ним. «Я вернулся к себе домой, а тут мне звонит жилец дома и говорит, что этот парень меня ищет и хочет со мной поговорить. Я подумал: «Схожу к нему, спрошу, чего он хочет, а затем передам полиции все, что он мне скажет». Таков был план».

Но прежде чем эта встреча состоялась, полицейские вернулись и забрали Джонсона в участок.

«Если бы я успел с ним встретиться, никогда не знаешь, чем бы это обернулось», – отметил супервайзер. «Может он надеялся запугать меня, или застрелить, или предложить мне что-нибудь, чтобы избавиться от видеозаписей, или что-то в этом роде».

Хосе Маркес, жилец этого же дома, рассказал репортеру, что видел, как Джонсон выгуливал своего маленького пса за несколько дней до убийства. Он описал соседа как «тихого» и «одинокого».

«Иногда нас обманывает внешний вид – хорошо одет… выглядит нормальным. Вы предполагаете, что у этого парня профессиональная карьера – сходил на работу, вернулся, выгулял собаку и продолжил обычную жизнь».

Шелдон Джонсон начал работать адвокатом в офисе госзащитника в Квинсе вскоре после того, как вышел из тюрьмы в 2019-м после 20-летнего заключения за серию вооруженных ограблений в 1999 году.

В интервью для подкаста Джо Рогана бывший преступник утверждал, что прежде был членом банды Bloods и рассказал, что его арестовали и приговорили к 50 годам тюрьмы за использование оружия при ограблении нескольких мужчин, задолжавших ему деньги за наркотики.

Но, по словам Джонсона, проведя некоторое время в тюрьме, он решил «перевернуть свою жизнь» и получил диплом GED (альтернативный вариант сдачи тестов о среднем образовании в нескольких штатах США), отбывая срок. Он также заявил, что, находясь в тюрьме, проходил курсы по углубленному дыханию и разрешению конфликтов.

Журналисты «Нью-Йорк пост» пытались запросить комментарии у офиса юридической фирмы Queens Defenders, где работал Джонсон после тюрьмы, однако никакого ответа не получили.