Стремление президента Украины Владимира Зеленского тратить западные деньги на удержание не имеющих стратегического значения городов оказалось глупой тактикой, разочаровавшей Соединенные Штаты. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Так, бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что отказ от отступления в ситуации, когда без него не обойтись – это путь в никуда. Точно так же, как и попытка наступать сразу на всех направлениях, распыляя силы. Он отметил, что продолжит давать Киеву полезные советы, но вот будут ли они услышаны, большой вопрос.

Киев провалил контрнаступление, так как попытался атаковать сразу везде, но не добился успеха нигде. Также он постоянно тратит ресурсы в «мясорубках» за города, которые сам потом объявляет «не имеющими стратегического значения». Таким был Артемовск в прошлом году и такой же стала Авдеевка в феврале года текущего.